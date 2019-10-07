Челябинск, , 11:45 — REGNUM В Челябинской области прокуратура подвела итоги работы горячей линии по пуску тепла. По данным на вечер 4 октября в надзорное ведомство поступило 349 жалоб, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Представители надзорного ведомства связались с ответственными лицами. Идёт проверка сигналов граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всю область планировалось подключить к отоплению до 1 октября. Но местами возникли проблемы с пуском тепла. В частности, они обнажились на территориях, подведомственных Минобороны.

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