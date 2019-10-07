Москва, , 11:47 — REGNUM Участники проекта «Активный гражданин» оценят московские фестивали 2019 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 7 октября.

Голосование состоит из двух вопросов. Первый — устраивает ли респондентов график проведения мероприятий. Второй — какие пять фестивалей нравятся москвичам больше всего.

Среди вариантов — «Путешествие в Рождество», «Московская масленица», «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна A Capella», «Николин день», «Рыбная неделя», «Круг света». Также в список вошли «Времена и эпохи», «Цветочный джем», фестиваль фейерверков, «Золотая осень», праздничные мероприятия ко Дню города и ко Дню народного единства.

Отметим, что приложение «Активный гражданин» — это онлайн-площадка для проведения голосований среди москвичей. Проект существует с 2014 года.