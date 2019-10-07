Тамбов, , 11:43 — REGNUM Тамбовская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, подготовленному Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

С форума НКО в Тамбовской области Tambov.gov.ru

По сравнению с аналогичным рейтингом годичной давности Тамбовская область улучшила свои позиции на восемь пунктов. Тамбовщина вошла в число регионов — кандидатов на лидерство по реализации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Отмечается, что данные рейтинга свидетельствуют об успешном внедрении конкурентных механизмов при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере в регионе.

Развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества является одним из приоритетов курса политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. С каждым годом некоммерческих организаций в регионе становится больше. На данный момент их свыше тысячи, более 900 из них — социально ориентированные.

Данный рейтинг формируется ежегодно, начиная с 2017 года, на основе данных, представленных ФНС России, Росстатом и субъектами Российской Федерации. Регионы разбиты на пять групп: регионы-лидеры, регионы — кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом к росту.