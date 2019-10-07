Москва, , 11:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги благоустройства улицы Остоженка. Запись появилась 7 октября в личном блоге главы столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собянин разместил несколько фотографий с подписями, сравнив как было, и как стало. Так, появились «широкие мощеные тротуары вместо разбитого асфальта», «новые фонари в историческом стиле вместо ламп на растяжках», «чистое небо вместо паутины проводов», «безопасные сходы с тротуаров», «чистые фасады» и другие изменения.

Между Мансуровским и Еропкинским переулками разбили сквер.

«Остоженка стала гораздо уютнее и удобнее для местных жителей, всех москвичей и туристов, которые любят бывать на одной из самых красивых улиц исторического центра Москвы», — отметил мэр.

Посмотреть фотографии изменившейся Остоженки можно по ссылке.