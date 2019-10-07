Москва, , 11:33 — REGNUM Совет директоров французской компании Renault Россия объявил о назначении на должность гендиректора Яна Птачека. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К своим обязанностям новый руководитель приступит с 1 ноября 2019 года.

Ранее на посту гендиректора российского отделения Renault был Андрей Панков. Как сообщается, он покидает компанию по причинам личного характера. Что касается Яна Птачека, то он будет находиться в подчинении у старшего вице-президента Николя Мора.

«С момента назначения Андрея Панкова на пост генерального директора Renault Россия компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющегося рынка», — сообщил Николя Мор.

Он добавил, что выражает Панкову благодарность за его вклад в развитие Renault Россия и Groupe Renault в целом.

Напомним, ранее Ян Птачек уже работал в группе Renault. Он более 20 лет занимал высшие посты в продажах и маркетинге группы в Чехии, Франции, России, Румынии. Однако с 2016 года Ян Птачек перешёл в ПАО «АвтоВАЗ», где он занял должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу. В этой автокомпании он проработал до осени 2019 года.

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