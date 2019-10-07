Жуковка, Брянская область, , 11:31 — REGNUM Место массового расстрела мирных жителей времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики отряда «Витязь» в городе Жуковка Брянской области. Раскопки провели в районе Центра детского творчества — на этот участок указала одна из жительниц города, очевидец казни. Поисковикам отряда помогали учащиеся восьмого класса лицея № 1.

Работу провели без металлоискателя, так как, по свидетельским показаниям, люди перед расстрелом были только в нижнем белье. При помощи щупов поисковики обнаружили траншею, в одном из шурфов которой нашли человеческие останки с пулевыми отверстиями.

Поисковый отряд направит информацию в Следственный комитет, сообщает издание «Жуковские новости».