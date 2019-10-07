Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинске не все граждане смогли привиться от гриппа во время соответствующей акции в местных торговых центрах. Вакцины не хватило на всех желающих, пишут местные СМИ.

О ситуации на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава горздрава Наталья Горлова. По её словам, граждане активно желали привиться от гриппа. ТРЦ на улице Каслинской даже раньше срока прекратили вакцинацию.

Кроме того. как пишет агентство новостей «Доступ», на ТК «Фиеста» многие граждане пришли заранее, чтобы сделать прививку, но вакцину привезли с опозданием.