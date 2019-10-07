Москва, , 11:24 — REGNUM В Москве заработали четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил Информационный центр правительства столицы.

Полосы открылись на ул. Новослободская (от ул. Лесная до Вадковского пер. и в обратном направлении) — 600 м; ул. Краснодарская (от ул. Цимлянская до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара) — 300 м; ул. Маршала Шестопалова (от ул. Москворечье до д. 26, корп. 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе) — 500 м; ул. Марксистская (от пер. Маяковского до Таганской площади по направлению в центр) — 400 м.

По новым «выделенкам» будет ездить более 25 автобусных, троллейбусных маршрутов, в том числе подмосковные.