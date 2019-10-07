Тихвин, Ленинградская область, , 11:15 — REGNUM В городе Тихвин Ленинградской области 14-летний подросток, который учится в Петербурге, изнасиловал шестилетнюю девочку, заманив ее сладостями. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Ленинградской области, о преступлении в правоохранительные органы 6 октября сообщила жительница Тихвина, бабушка пострадавшей девочки.

Вскоре был задержан 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в Тихвине.

По версии следствия, юноша познакомился на улице с девочкой. Пообещав угостить ее конфетами, он заманил ребенка в подлестничное помещение одного из зданий, где изнасиловал.

«Подросток является учеником спецшколы открытого типа в г. Санкт-Петербург, ранее совершал преступления и правонарушения, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. За совершенное преступление в отношении малолетнего ребенка ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в городе Кингисепп Ленинградской области задержан преступник, который совершил сексуальное преступление в отношении двух малолетних девочек на школьном стадионе, где дети занимались физкультурой.

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Ранее в Ленинградской области вынесли приговор 55-летнему жителю Санкт-Петербурга по обвинению в совершении двух случаев сексуального насилия по отношению к детям. Педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

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