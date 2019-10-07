Самара, , 11:14 — REGNUM Деятельность одного из кафе в Самаре приостановили на 14 суток за антисанитарию. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, судебные приставы опечатали двери, ведущие в помещение кафе.

Отмечается, что поводом к приостановке деятельности послужило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в данном заведении. В кафе были зафиксированы нарушения в приемке сырья и продуктов питания. Кроме этого, в заведении не соблюдались правила личной гигиены и режим обработки инвентаря. Отмечается, что в смывах была обнаружена кишечная палочка.

Помимо этого, на кухне заведения не было отдельного стола и разделочного инвентаря для обработки сырой птицы. На участке порционирования готовых блюд отсутствовала бактерицидная лампа.

В итоге деятельность кафе была приостановлена на 14 суток, в течении которых владелец заведения должен устранить нарушения.