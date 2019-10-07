Красногорск, , 11:10 — REGNUM В Подмосковье с 30 сентября по 4 октября устранили нарушения содержания детских площадок в шести муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов, по предписаниям ведомства исправили недочеты содержания и привели в порядок игровые элементы на 18 детских площадках. Нарушения устранены в Егорьевске, Коломенском, Домодедове, Озерах, Одинцове и Королеве.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области составили летний рейтинг удовлетворенности качеством благоустройства. В основу рейтинга легли жалобы жителей и итоги надзорной деятельности Госадмтехнадзора Московской области.

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