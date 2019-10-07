Большое Село, Ярославская область, , 11:07 — REGNUM В Большесельском районе Ярославской области власти ликвидируют две деревни — Клешнино и Мелкуши. Законопроект об этом внес в Ярославскую облдуму глава района.

Брошенный дом

Власти планируют внести изменения в приложение к закону «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» на основании того, что в деревнях «отсутствует зарегистрированное в установленном порядке население и жилая застройка». То есть деревни вымерли. По данным районной администрации, в деревнях нет и зарегистрированных земельных участков, на которых люди могли бы построить дома. Причину ликвидации власти объясняют так:

«Принятие законопроекта позволит создать более благоприятные экономические, финансовые и организационные условия для эффективного решения вопросов местного значения в Большесельском муниципальном районе Ярославской области», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Иначе говоря, ликвидация деревень избавит власти от необходимости содержать дороги, обеспечивать водой и выполнять другие функции местной власти.

Количество сельских населенных пунктов в Ярославской области, а также сельского населения, сокращается все последние годы.

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