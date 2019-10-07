Рига, , 10:46 — REGNUM Мобильное приложение ForestMan каталагизировало данные о лесах Латвии и Эстонии в рамках одного портала. Об этом пишет Dienas Business.

По данным портала, приложение содержит и связывает между собой информацию различных баз данных, лесных регистров, информацию поступающую со спутников. Оно поможет владельцам, компаниям, занимающимся вырубкой, всем интересующимся точно определить границы участков и собственности в Латвии и Эстонии, узнать существует ли какие-либо природоохранительные ограничения в том, или ином районе. Поиск осуществляется по регистрационному номеру участка.

Отмечается, что спутниковые данные обновляются раз в шесть дней, позволяя пользователям в еженедельном режиме наблюдать изменения вызванные вырубкой, пожарами, повреждениями вызванными сильным ветром и прочее. Разработка приложения заняла больше года.