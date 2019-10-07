Париж, , 10:48 — REGNUM Люк Бессон, французский режиссер, заявил, что никогда не совершал каких-либо насильственных действий над женщинами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFM, отрывки которого были опубликованы в анонсе передачи 7 октября.

Кинорежиссер назвал ложью выдвинутые в его адрес обвинения. Он отметил, что никогда применял насилие к женщинам и не угрожал им.

«Я никогда не принуждал женщину к чему-либо ни физически, ни морально, и никогда не подсыпал наркотики», — сказал он.

Как сообщает телеканал, уголовное дело в отношении Люка Бессонна возбужденное после заявления актрисы Сэнд Ван Рой, было закрыто. Но 4 октября она обратилась в полицию с повторной жалобой.

Напомним, Сэнд Ван Рой написала заявление на Бессона в мае 2018 года. Она заявила, что режиссер воспользовался ей после того, как подмешал наркотическое вещество в чай.