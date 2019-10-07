Брянск, , 10:36 — REGNUM Флешмоб, посвященный дню рождения президента России Владимира Путина, запущен жителями Брянской области в социальных сетях. Об этом сообщает 7 октября местный телеканал «Городской».

"Пользователи пишут главе государства поздравления и всевозможные пожелания», — говорится в сообщении.

Так, в сообществе «Брянская область» президенту, которому исполнилось 67 лет, желают здоровья и благополучия, а также дальнейших успехов в государственной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз, поздравляя главу государства с днем рождения, отметил, что Путин изменил отношение к России и вывел ее на ведущие мировые позиции.

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