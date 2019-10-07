Сеул, , 10:33 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее признаки японской речной лихорадки цуцугамуши зафиксировали у 5 795 человек, а стоимость лечения составила 6,12 млрд вон (~$5,11 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей National Health Insurance Service.

По их словам, 74% пациентов с цуцугамуши пришлось на пожилых людей в возрасте 50 — 70 лет.

Известно, что 29% (1682 человека) пациентов пришлось на лица возрасте от 60 лет, 25,2% (1463 человека) — в возрасте от 70 лет, 20% (1158 человек) — в возрасте от 50 лет, 11,3% (656 человек) — в возрасте от 80 лет.

Как отмечают специалисты, с 2014 годом число пациентов с данным заболеванием ежегодно сокращается, однако большая их часть (около 60%) все равно приходится на женщин.

Цуцугамуши (японская речная лихорадка) — острый природно-очаговый трансмиссивный риккетсиоз, характеризующийся первичным аффектом, лимфаденопатией. Среди симптомов специалисты выделяют: жар, потливость, головную боль, конъюнктивит и сыпь.