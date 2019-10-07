Первоуральск, Свердловская область, , 10:28 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) 122 жителям вернули 2,9 млн рублей долгов по зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Работники Первоуральского завода горного оборудования остались без зарплат после того, как предприятие обанкротилось. Всех сотрудников уволили ещё в 2017 году — на тот момент завод был должен им более 4 млн рублей. К июню 2019 года сумма задолженности снизилась до 2,9 млн рублей.

Прокурор города решил обратиться в суд, чтобы с предприятия взыскали невыплаченную зарплату. Прокурор провёл ряд встреч с директором завода, где стороны составили график выплат. Также первоуральская прокуратура возбудила ряд административных дел в отношении самого предприятия и конкурсного управляющего завода, по итогу чего виновников привлекли к штрафам.

Сейчас обанкротившееся предприятие полностью выплатило все долги своим бывшим сотрудникам.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2019 года свердловчанам не выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате. Большую часть задолжали предприятия-банкроты.

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