Кызыл, , 10:25 — REGNUM В Туве оригинально поздравили президента России Владимира Путина с днём рождения. Юнармейцы республики выстроились на набережной Енисей, образовав слова Путин и Тува, а также сердце между ними.

Флэш-моб юнармейцев в Туве Скриншот ролика, опубликованного на странице главы Тувы в соцсети «Вконтакте» vk.com/karaool

Видеоролик на своей странице в соцсети «Вконтакте» опубликовал глава Тувы Шолбан Кара-оол. На нём запечатлено, как ребята несколько раз выкрикивают фразу «С днем рождения!».

Сообщается, что ролик юнармейцы изготовили самостоятельно, при помощи двух квадрокоптеров, которые им удалось получить по федеральному проекту «Точка роста». Всего во флэш-мобе приняло участие более 200 подросток, которые представляют Кызыл и посёлки Каа-Хем и Сукпак.

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