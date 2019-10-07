Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Автомобиля Lexus LX-570 лишился 27-летний индивидуальный предприниматель из Москвы в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.

Как сообщили в петербургской полиции, автомобиль исчез 6 октября от дома № 23/1 по Арцеуловской аллее.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

"Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск транспортного средства и задержание злоумышленников», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как отмечает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), автомобиль, 2019 года выпуска, был в самой дорогой из возможных комплектаций.

Напомним, в начале октября злоумышленники угнали автомобиль Toyota RAV4 у футболиста, выступавшего ранее за петербургский клуб «Зенит». Угоны автомобилей остаются одним из самых распространенных преступлений в Северной столице.

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