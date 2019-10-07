Кызыл, , 10:17 — REGNUM Юнармейцы Тувы оригинальным способом поздравили президента России Владимира Путина с днём рождения. На набережной Енисея около скульптуры «Царская охота» в Кызыле подростки устроили флешмоб.

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https://www.facebook.com/sholban.karaool/videos/1136153763255990/

Более 200 юнармейцев республики выстроились в форме слов — Путин и Тува, которые посередине соединили символом сердца. Поздравительный видеоролик на своей странице в Facebook опубликовал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Собравшиеся юнармейцы прокричали поздравления главе государства.

Ранее по теме: Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 67 лет. накануне своего дня рождения глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу провёл отпуск в сибирской тайге.