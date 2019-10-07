Ставрополь, , 10:28 — REGNUM Прокуратура Ставрополья требует отправить на принудительное лечение местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве двух женщин. Установлено, что мужчина страдает слабоумием и не может осознавать опасность своих действий и руководить ими, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в марте 2018 года фигурант дела у себя дома в ходе конфликта с неустановленной женщиной ударил её по голове стеклянной бутылкой. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте. После этого обвиняемый расчленил её тело и спрятал его части.

В том же месяце он в состоянии алкогольного опьянения у себя дома расправился с гражданкой Ш. В ходе конфликта на бытовой почве мужчина нанес ей не менее девяти ударов кулаками и порядка 40 ударов ножом. Тело жертвы фигурант дела вновь расчленил и предпринял меры к сокрытию его частей.

Уголовное дело с постановлением для применения в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера направлено в Ставропольский краевой суд.

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