Железногорск, Красноярский край, , 10:13 — REGNUM Конкурс профессионального мастерства сотрудников седьмого управления компании «Атом-охрана», охраняющих объекты атомной отрасли, прошёл в Железногорске Красноярского края. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Горно-химического комбината.

Участниками конкурса стали представители организаций «Ведомственной охраны Росатома» из городов Сибири и Дальнего Востока: Краснокаменска, Фокино, Ангарска, Зеленогорска и Железногорска.

«Прежде всего, конкурс нам показывает уровень, на который мы вышли. Нам важно посмотреть, какие есть узкие места, на которые надо обратить внимание, чтобы обеспечить надёжность охраны атомной отрасли», — сообщил директор МУВО №7 «Атом-охрана» Евгений Шерстнёв на торжественном открытии соревнований.

В ходе мероприятия участники разделились на команды и приступили к состязаниям. Программа конкурса включала соревнования по огневой, физической, медицинской и специальной подготовке. Отмечается, что задания были сложные, но знакомые участникам по их повседневной службе: им было необходимо продемонстрировать навыки обращения с оружием, выполнить комплекс физических упражнений, задержать нарушителя, проверить правильность оформления пропуска, выполнить досмотр автомобиля, оказать первую помощь пострадавшему и другие.

По итогам конкурса были названы имена победителей.

Читайте ранее в этом сюжете: На ГХК в Железногорске прошли соревнования пожарных дружин