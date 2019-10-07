Новосибирск, , 10:12 — REGNUM В Новосибирске проводится активная прививочная кампания против гриппа, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

По официальным данным, в текущем году запланировано привить более 1,5 млн жителей Новосибирской области, что составляет 54,8% населения региона.

«Основная мера профилактики гриппа — иммунизация. На 24 сентября привито 54 959 детей и 82 286 взрослых. Иммунизация продолжается», — отметили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область готовится к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ. На 30 сентября в регионе было привито почти 509 тыс. детей и 377 тыс. взрослых.

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