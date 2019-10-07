Уфа, 7 октября 2019, 10:13 — REGNUM Студентов и школьников в Башкирии будут тестировать на наркотики. Соответствующий приказ республиканского министерства здравоохранения опубликован на республиканском сайте правовой информации.
Согласно приказу, тестировать на наркотики учащихся общеобразовательных школ, студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций будут ежегодно.
Отмечается, что мероприятие будет проводиться для раннего выявления незаконного употребления наркотических и психотропных веществ.
В приказе указаны медицинские учреждения республики, которые и будут проводить тестирование. В Уфе, например, тестировать на наркотики будут в Республиканском наркологическом диспансере №1.В Уфимском районе тестирование будет проходить на базе ГКБ №21 Уфы.