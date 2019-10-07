Махачкала, , 10:14 — REGNUM Учебная операционная для студентов, ординаторов и начинающих врачей появится на базе Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) в 2019 году. Стоимость оборудования для проекта составит порядка 400 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе вуза.

Предполагается, что операционную откроют в инновационном научно-образовательном центре ДГМУ, где, по словам ректора Сулеймана Маммаева, созданы условия, приближенные к реальным. Экспериментальные операции будут проводиться на живых поросятах.

Дважды в месяц в новой операционной также планируется проводить онлайн мастер-классы, которые будут транслироваться студентам в других учебных аудиториях. Наиболее активные обучающиеся, как отметил Маммаев, будут присутствовать на самих операциях.

Напомним, Дагестанский государственный медицинский университет образован в 1932 году как Дагестанский медицинский институт и включал первоначально лишь один лечебный факультет. Сегодня ДГМУ — крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуре которого пять факультетов, НИИ экологии человека горных территорий, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека и другое.

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