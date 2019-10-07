Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбургской области местный житель попал под уголовное преследование за самоуправство с корпоративной топливной картой, которая оказалась в его распоряжении. Мужчина нанес ущерб своей организации почти на 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Организация заявила о краже более 10,5 тыс. литров топлива. Под подозрение попал работник компании. Он признался правоохранителям, что в личных целях воспользовался топливной картой. Работник передал карту своему приятелю, который брал топливо по льготной цене, а деньги передавал оренбуржцу.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.