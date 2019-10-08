Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1954 гг. 8 октября: Красная армия отступает к Волге. Немцы в Мариуполе.

Москва, , 03:00 — REGNUM Читайте также: Война: враг захватил Мариуполь; Красная армия отброшена к Волге

Армии Западного и Резервного фронтов с боями отступают к Волге и на Можайскую линию обороны. Немецкие войска в Мариуполе.

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