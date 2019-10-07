Барнаул, , 09:58 — REGNUM Интерактивная выставка военной техники станет одной из площадок Тринадцатого фестиваля науки «Наследники Ползунова сегодня», который пройдёт в Барнауле 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

Всего в рамках мероприятия будет представлено около 90 интерактивных площадок.

«Программа фестиваля продумана таким образом, чтобы было интересно разной возрастной аудитории», — сообщил декан факультета довузовской подготовки университета Николай Белоусов.

Он добавил, что кроме выставок научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике в вузе пройдут интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры.

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