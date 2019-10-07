Киев, , 09:59 — REGNUM Итальянские неонацисты прошли на Украине подготовительные курсы по тактической медицине и обращению с оружием, сообщило 6 октября информационное агентство News Front.

По данным журналистов, с 5 по 10 сентября на полигоне неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) итальянские радикалы прошли курс военной медицины по программе TCCC (Tactical Combat Casualty Care), а также научились обращаться с оружием.

По завершении курса они сдали теоретический и практический экзамен.

Ранее американское издание Vice News сообщало, что после начала гражданской войны в Донбассе, Украина стала тренировочной базой для неонацистов со всего мира.

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