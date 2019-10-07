Курган, , 09:42 — REGNUM В Кургане жителей микрорайона Северный просят сделать дневной запас воды на 8 октября. Здесь будет врезан новый водопровод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Водный союз».

Водопровод холодного водоснабжения диаметром 100 мм по адресу ул. Луначарского, 100 будут сооружать с 10:00 до 21:00 по местному времени.

Полностью отключат воду в Курганской психоневрологической больнице по ул. Смирнова № 7, 7/2. В зданиях по ул. Комиссаров № 65, ул. Чкалова № 3, 3/1. А также в домах частного сектора по ул. Калинина, Тюленина, Зелёная, Молодой Гвардии, Земнухова, Комиссаров, Космодемьянской.