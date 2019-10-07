Тюмень, , 09:40 — REGNUM Участники предметных олимпиад меньше остальных склонны «метаться» от одной профессиональной стези к другой. К такому выводу пришли социологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ), исследовав особенности профессионального самоопределения одарённой молодежи.

Исследование показало, что 59% респондентов, принимавших участие в олимпиадах, считают свой профессиональный выбор окончательным. При этом среди опрошенных, которые участия в олимпиадах не принимали, таковых оказалось 41%.

В исследовании учёных участвовали 956 представителей работающей молодежи. В среднем по выборке в олимпиадах принимали участие 55% респондентов, будучи школьниками, студентами ссузов или вузов.

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