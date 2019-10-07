Москва, , 09:43 — REGNUM Новый температурный рекорд побила погода в Москве в ночь на 7 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По данным синоптиков, прошлой ночью температура воздуха опустилась до + 0,8 °С. Предыдущий рекорд самой низкой температуры этой осенью был установлен 24 сентября, когда градусники показали в столице + 1,3 °С.

Метеорологи отмечают, что самая холодная ночь 7 октября в Москве была в 1986 году. Тогда температура упала до + 4,4 °С.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно прогнозу центра «Фобос», 7 октября в столице ожидается до + 5 °С. Погода будет пасмурной, возможен небольшой дождь.