Сеул, , 09:41 — REGNUM К 2022 году во всех районах столицы Южной Кореи будет работать бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает KBS со ссылкой представителей мэрии города.

По их словам, власти города намерены отказаться от аренды ресурсов коммуникационных компаний и создать собственную сеть связи Smart Seoul Network.

В мэрии отметили, что при создании новой сети связи будут использоваться новые стандарты Wi-Fi 6, которые позволят повысить скорость передачи, пропускную способность и безопасность.

Также к данной сети будут подключен интернет вещей, в частности стоянки и умные фонари, которые будут уведомлять полиции в случае чрезвычайной или опасной ситуации.

В настоящее время сетью бесплатного Wi-Fi охвачен только 31% города.