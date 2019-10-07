Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве для иностранных туристов разработали новые путеводители по столице на трёх языках: на русском, английском и китайском, сообщается на портале градоначальника.

В путеводителях содержится информация о главных московских достопримечательностях, культурных событиях и местах для отдыха с детьми.

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Буклеты будут бесплатно раздавать в некоторых отелях, музеях, галереях и парках, в кассах Московской канатной дороги и других туристических объектах столицы.

Отмечаются, что путеводители различаются по цветам: «Москва: что посмотреть» — красного цвета, «По Москве с детьми» — салатового, а «Москва. События и культура» — синего.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award (США). Столица удостоена высокой награды как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий.

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