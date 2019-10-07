Ташкент, , 09:33 — REGNUM На всех станциях метрополитена Ташкента запустили бесплатную сеть Wi-Fi, заявил директор компании Metrotelecom Алимхан Алимов, сообщает 7 октября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что система доступа предполагает платное и бесплатное подключение. Алимов добавил, что в будущем планируется запустить проект по обеспечению мобильной связи внутри вагонов.

Напомним, в январе 2019 года на станциях «Пахтакор» и «Алишер Навои» в ташкентском метрополитене запустили бесплатный Wi-Fi в рамках пилотного проекта. Эта мера реализуется в рамках повышения туристической привлекательности Узбекистана.

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