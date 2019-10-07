Париж, , 09:28 — REGNUM Церемония в память о погибших в результате нападения на управление префектуры полиции Парижа, состоится во вторник, 8 октября, в 11:00 по местному времени в штаб-квартире полиции в присутствии президента страны Эммануэля Макрона, сообщили в Елисейском дворце.

Известно, что глава государства назвал случившуюся трагедию «настоящей драмой».

По словам прокурора, четверо сотрудников штаба полиции Парижа были убиты одним из их коллег, который придерживался радикальных взглядов. Он работал с 2003 года в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа.

Произошедшее 3 октября нападение вызвало оживленную полемику, со стороны оппозиции, которые потребовали парламентского расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудников в здании парижской префектуры. Нападавший был убит.

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