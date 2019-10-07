Париж, , 09:08 — REGNUM По данным исследовательской фирмы Occurence, 74 500 человек собрались в Париже 6 октября, выступив против закона о биоэтике, сообщает Le Figaro.

Известно, что в это воскресенье, 6 октября 2019 года, демонстрация против закона о биоэтике, который разрешил искусственное оплодотворение всем женщинам, состоялась в Париже. По словам организаторов мероприятия, на улицы вышли 600 тыс. человек.

При этом, по данным префектуры, в это воскресенье собралось 42 000 демонстрантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Национальная ассамблея во Франции проголосовала за закон о биоэтике. Законопроект должен распространить медицински поддерживаемую репродукцию (PMA) на одиноких женщин и пары женщин.

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