Мбея, Танзания, , 09:04 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули одобрил телесное наказание 14 учеников пятого класса старшей школы округа Чунья, подозреваемых в поджоге двух зданий школьного общежития. Наказание было публично осуществлено губернатором области Мбея Альбертом Чаламилой. Об этом сообщает BBC Swahili.

«Сегодня я говорил с губернатором Мбеи, я сказал ему, что полностью одобряю телесное наказание с применением плети, я бы даже сказал, что их ударили слишком мало раз… Правительство выделяет миллиарды на строительство классов и школ, а потом ученик их сжигает, такого быть не должно», — заявил президент Магуфули, прибывший с официальным визитом в южные районы страны.

Он добавил, что порекомендовал Чаламиле исключить всех школьников, подозреваемых в причастности к инциденту.

«Я сказал выгнать их всех, и их исключили, а также был распущен руководящий состав школы, так как произошедшее — его упущение… Все говорят про так называемые права человека, с этими правами дети имеют дерзость совершать подобную глупость. Мы должны покончить с играми на пути прогресса», — добавил он.

Магуфули заявил, что для того, чтобы дети вернулись в школу, родители провинившихся учеников должны оплатить стоимость нанесённого ущерба. Он добавил, что всех причастных к поджогу следует поместить в исправительные учреждения.

«Я думаю, что мы совершили ошибку, когда внесли поправки к закону о телесных наказаниях в школах… Даже губернатора били плетью, даже в Европе бьют. Плеть — хороший учитель», — заявил Магуфули.

Он посоветовал родителям наказывать своих детей плетью дома, чтобы «вырастить дисциплинированную нацию».

Видео, где губернатор бьёт школьников, распространилось в социальных сетях. Многие осудили его действия, в ответ на что он заявил, что имел на них полное право, так как он стоит выше завуча и ответственен за все, что происходит в школе.