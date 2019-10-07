Пекин, , 08:58 — REGNUM Китай планирует построить 127 ключевых специализированных железнодорожных линий к 2020 году, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР (NDRC), передает 5 октября агентство Синьхуа.

Эти специальные линии общей длиной 1586 км, как ожидается, сократят число коротких челночных поездок, улучшат эффективность транспорта, а также принесут ряд экономических и социальных выгод.

Китай опубликовал план ускорения строительства специальных железнодорожных линий, призвав обеспечить 80% всех прибрежных портов, крупных промышленных и добывающих предприятий, а также новых логистических парков доступом к специальным линия муже к 2020 году.

К 2025 году их доля должна увеличиться до 85%, и главные порты вдоль реки Янцзы также должны получить доступ к этим линиям.