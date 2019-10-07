Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приступило к оптимизации цепочки поставок авиатоплива напрямую от производителя до потребителя. Об этом 7 октября заявил глава ведомства Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

По его словам, эта мера позволит снизить стоимость авиасообщения в республике. Министр также рассказал о других мерах, направленных на снижение стоимости авиабилетов.

В частности, с 2012 года сняты ограничения на выполнение внутренних регулярных маршрутов, что повысило конкуренцию между авиакомпаниями. Вместе с тем в мае 2019 года в республике запущен национальный лоукостер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Бейбут Атамкулов заявил, что на казахстанский рынок авиаперевозок планирует зайти российские компании «Уральские авиалинии» и «Победа».

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