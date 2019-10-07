Москва, , 08:37 — REGNUM В Москве 7 октября ожидается до 5 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация облаков, кое-где пройдут незначительные осадки в смешанной фазе, а температурный фон останется на 4−5 градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями и небольшие осадки.

Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 6 октября выпал первый снег.

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