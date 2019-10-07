Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа» планируют зайти на рынок Казахстана. Об этом 7 октября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

По его словам, ведомство уже принимает меры по повышению привлекательности полетов в Казахстан. Министр отметил, что в на рынок авиаперевозок также планируют зайти Qatar Airways, Emirates и China Eastern.

Атамкулов добавил, что в настоящее время из Казахстана выполняются 99 международных маршрутов в 26 стран мира. Кроме того, казахстанские перевозчики планируют открыть рейсы в Шанхай, Нью-Йорк и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года стоимость авиабилетов в Казахстане выросла на 8,4%. Наибольший рост отмечается в Мангистауской области — 24,4%.

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