Пермь, , 08:24 — REGNUM В Пермском крае IT-компания создала копию Арнольда Шварценеггера. Разработчики модели робота отмечают, что удалось точно воссоздать внешность и характер американского актёра, политика и культуриста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Смотрины робота прошли в рамках Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. На форуме присутствовал Арнольд Шварценеггер. Знакомство актера с двойником в пермской IT-компании назвали успешным.

Знаменитость отметила сходство. «Ему и всем его партнёрам очень понравилось, были искренние эмоции: удивление, восторг и смех», — сказали в компании «Промобот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года власти Прикамья заявили запуске серийного производства человекообразных роботов.

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