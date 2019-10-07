Якутск, , 08:26 — REGNUM Старинную открытку начала 20 века с видом 300-летней деревянной башни 7 октября отправил депутат Госсобрания Якутии Александр Кошуков в качестве поздравления с днём рождения президенту РФ Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это старинная открытка начала прошлого века с видом 300-летней деревянной башни.

Старинная открытка ИА SakhaNews

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Слова поздравления написаны пером и чернилами каллиграфическим почерком, как в старину:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Край суровых морозов и сияющих бриллиантов — Якутия — поздравляет Вас с днём рождения! Вам, лидеру Великой России, желаем крепкого здоровья и новых свершений во благо нашего государства! Депутат Александр Кошуков».

На старинной открытке — 387-летняя история Якутска: фрагмент деревянной крепостной стены в Якутске с башнями середины XVII века.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 67 лет.