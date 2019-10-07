Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Материальную помощь многодетным семьям в Казахстане планируют оказывать, независимо от уровня дохода. Об этом 7 октября заявил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

По его словам, пособия для многодетных семей планируется установить в пределах от 42 500 тенге до 73 375 тенге ($110−190). «Это признает авторитет многодетных матерей, повысит их материальное благополучие», — считает министр.

Нурымбетов добавил, что через данную инициативу многодетные семьи будут выведены из числа получателей адресной социальной помощи (АСП). Минтруда также предлагает вернуть ежеквартальные выплаты АСП тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября возле администрации президента Казахстана в Нур-Султане прошла акция протеста многодетных матерей. Женщины потребовали решения их жилищных проблем.

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