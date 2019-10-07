Москва, , 08:21 — REGNUM Сообщения о смерти Анастасии Заворотнюк не соответствуют действительности. Об этом заявил концертный директор актрисы Стас Христов в интервью телеканалу НТВ.

Выступая от лица Заворотнюк и её окружения, Христов попросил прекратить спекуляции вокруг её здоровья. Верить нужно только информации, которую дают официальные СМИ, отметил он.

Также Христов пояснил, что родственники актрисы не готовы комментировать состояние её здоровья и призвал отнестись к такому решению семьи с уважением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее слухи о кончине актрисы опроверг её неназванный друг. Сообщения о том, что актриса ушла из жизни 5 октября, появились в Telegram-каналах. По сообщениям СМИ, Заворотнюк страдает от опухоли мозга и находится в одной из московских клиник, 20 сентября она пришла в сознание.

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