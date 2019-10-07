Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемеровском президентском кадетском училище накануне, 6 октября, состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты. Как сообщили ИА REGNUM в ПКУ, обучающиеся пополнили ряды кадетского братства, дав торжественную клятву, и получили удостоверение кадета.

«Они всего месяц носят форму, но уже сегодня родители наших кадетов подходили и говорили, что они в восторге от выправки ребят, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, присутствовавший на мероприятии. — Сегодня кадетам впервые после начала учебы дали увольнительную».

По словам Цивилёва, день присяги —"очень важное событие в жизни каждого кадета и будущего офицера».

«Такие же чувства переполняли меня, когда я приносил присягу. Затем гордость переполняла, когда в составе знамённой группы нёс боевое знамя в Севастополе, а потом и на параде на Красной площади! Я по сей день храню верность присяге, данной в августе 1978 года», — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое за Уралом президентское кадетское училище открылось в Кемерове 1 сентября. О строительстве было объявлено в середине 2018 года — президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны создать в городе кадетское училище с учётом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.

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