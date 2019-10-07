Оренбург, , 07:38 — REGNUM В двух городах Оренбургской области 7 октября пройдут пикеты за доступное санаторно-курортное лечение населения. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор уличных акций (Федерация профсоюзов региона), во время пикетов будет осуществляться сбор подписей в поддержку нового областного законопроекта.

Пикеты пройдут в Оренбурге и Орске. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 300 человек.

Стоит отметить, в марте 2019 года оренбургские профсоюзы заявили о том, что требуется поддержка регионального правительства и Заксобрания по принятию закона об оздоровлении работников в Оренбуржье. Объединение профсоюзов вышло с инициативой включить этот вопрос в повестку работы Законодательного собрания на 2019 год. В Федерации профсоюзов региона указали на рост профзаболеваний на вредных производствах, смертность на рабочих местах от общего заболевания.

В настоящее время разработан законопроект «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Оренбургской области путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Но документ не внесен в Заскобрание на рассмотрение. Законопроект предусматривает предоставление путевок отдельным категориям граждан раз в три года за счет областного бюджета, сообщили в Федерации профсоюзов региона.