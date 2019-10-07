Магнитогорск, Челябинская область, , 07:33 — REGNUM Спасённый в Магнитогорске из-под завалов жилого дома Ваня Фокин сделал первые шаги. Об этом пишут местные СМИ.

Мать ребёнка опубликовала на своей странице в соцсетях видео, на котором видно, что ребёнок ходит. По её словам, в основном ребёнок чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился после взрыва седьмой подъезд десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

Ваня Фокин больше суток провёл под завалами. Нашли его днём 1 января и экстренно доставили в Москву. Спасение ребёнка стало новогодним чудом. В феврале ребёнок и его мать вернулись на Урал, где Ваня проходит реабилитацию.