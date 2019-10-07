Пермь, , 07:09 — REGNUM В Пермском крае УФСБ возбудило два уголовных дела по фактам размещения в соцсети праворадикальных текстов, сообщает издание «Коммерсантъ».

В первом случае устанавливается автор, который разместил призывы к насилию в отношении некоторых национальностей. Во втором случае автор известен — это сотрудник частного охранного предприятия. В его текстах также усмотрели признаки побуждения к насилию.

Оба уголовных дела возбуждены по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета»). Ее санкция предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.